纽约查家族企业涉诈 法官裁定川普及子女须作证

（法新社纽约17日电） 美国法官今天裁定，前总统川普和他的两名子女须就纽约州对川普家族企业涉嫌欺诈的民事调查宣誓作证。

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选民和评论家迄今仍在臆测，75岁的川普是否打算再度寻求共和党提名竞选总统。川普有多起官司缠身，可能让他难以在2024年再次争逐白宫大位，这项裁定在法律上对他而言是最新一次打击。

法新社报导，纽约州法官恩格隆（Arthur Engoron）谕令川普及其子女小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）与伊凡卡（Ivanka Trump）配合纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）发出的传票，出面作证。

恩格隆说，3人须在21天内出庭作证。川普家族预料将提上诉。

川普家族的委任律师稍早在法庭口头辩论时主张撤销传票，因为要他们在民事案件中作证，会在并行的刑事调查中损及他们的权利。

但恩格隆表示，这番论据「完全不对题」，负责刑事调查的曼哈顿地方检察官和纽约州检察长办公室都未曾要求川普家族在大陪审团前作证。

恩格隆还在裁定中说，川普家族可诉诸宪法第五修正案，即有权不在民事案件审问时自证其罪。

恩格隆提到，川普的另1名儿子艾瑞克（Eric Trump）于2020年10月在詹乐霞的调查中作证时，援引第五修正案「超过500次」。

民主党籍的詹乐霞今年1月宣布，她在针对川普集团（Trump Organization）的调查中发现欺诈或误导性做法的「重大证据」。

她说，民事调查发现，川普集团不老实地高报多项资产的价值以获得贷款，然后又低报价值以尽量降低税负。

川普家族则指这些调查出于政治动机，已要求法庭撤销对3人发出的传票。

去年7月，川普集团和长期效力的财务长怀索柏格（Allen Weisselberg）在纽约法庭对15项重罪欺诈和逃税指控宣称无罪。他的庭审预定今年中展开。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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