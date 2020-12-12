纽约汽车冲向抗议群众酿6伤 目击者：女驾驶撞飞人

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（法新社纽约11日电） 根据美国新闻报导和纽约市警方说法，一辆汽车今天下午冲向曼哈顿街头的抗议群众，至少有6人受伤。

一名目击者告诉美国国家广播公司（NBC），这辆海军蓝BMW前座有两名白人女性，「我听到民众尖叫声，我往后看，看到女驾驶人冲过去撞飞人」。她还表示，车在加速，群众纷纷窜逃。

纽约市警察局表示，BMW轿车的女性驾驶已遭执法人员逮捕讯问。这起事件发生在下午4时过后不久，地点在曼哈顿中城邻区莫瑞丘（Murray Hill）第39街和第3大道转角处。

警方表示，伤者看似都没有生命危险。警方发言人表示，仍须进一步调查以判定是蓄意或交通事故。

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，当时现场有40至50人在抗议，抗议群众曾包围这辆车，车子之后冲进人群，造成至少6人受伤。

示威群众是在抗议美国移民暨海关执法局（ICE）人员拘留移民。路透社报导，他们在声援新泽西州拘留所9名绝食抗议的无证移民。

美国媒体最初报导这场抗议活动是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反种族歧视示威。

© 2020 AFP