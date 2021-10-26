纽约消防员反对强制接种疫苗 千人上街游行

（法新社纽约26日电） 不愿意强制接种疫苗的纽约市消防员25日走上街头，抗议政府规定他们必须施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，否则恐饭碗不保。

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法新社报导，大多为消防员组成的数千名市府工作人员游行队伍通过曼哈顿的布鲁克林大桥，朝市政厅前进，高举标语「你打911的时候，我们有问过你的疫苗接种状态吗？」。

民主党籍的纽约市市长白思豪（Bill de Blasio）上周宣布，市府工作人员包括警员与消防员，在11月1日前一律必须接种疫苗，否则就必须休无薪假，直到能出示接种疫苗证明。

阴性检测结果不能取代疫苗接种证明，但基于医学或宗教因素无法接种疫苗可被允许。

根据纽约市消防局（FDNY）数据，纽约市1万7000名消防局员工中仅有约6成接种疫苗，远低于纽约市成人接种率84%。

35岁消防员约翰接受法新社访问说，「我不反对疫苗」，「我只是反对强制。我认为这是侵犯自由」。

为了激励员工接种疫苗，纽约市政府员工如果在29日前接种疫苗，将可收到500美元（约新台币1万4000元）奖励。

消防员身穿T恤，上有他们的编号，以及在2001年911恐怖攻击事件中殉职的同僚姓名，高喊「我的身体，由我做主」。也有人挥舞美国国旗与挺前总统川普标语。

白思豪的强制疫苗接种对象原本只有公职教师和医护人员，后来扩大到纽约市政府其余16万名公仆，当中有4万6000人截至上周尚未接种疫苗。

纽约市代表警察的最大工会纽约市警察工会（PBA）25日表示，将对强制命令提起法律诉讼。

© 2021 AFP