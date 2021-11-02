纽约疫苗强制令上路 请病假消防人员激增

（法新社纽约1日电） 美国纽约近几天来请病假的消防员数量激增，官员今天表示，他们这是在抗议纽约市的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗强制令，不过目前市内消防站仍全数维持开放。

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针对纽约市府约略37万8000名员工的疫苗强制令今天生效，拒绝接种者面临被迫放无薪假的风险。

他们将不能再选择改提供检测阴性证明，但可以申请医疗或宗教豁免。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示，全市有约9000名员工开始放无薪假，1.2万人申请豁免。

然而，另有官员说，有约2300名消防员钻漏洞请病假。

纽约市消防局长尼格罗（Daniel Nigro）在市政府的记者会中说，「自发布强制令以来，我们病假人数变多，而我们很清楚这与强制令有关。这方面相当明显。」

然而，他说，没有消防站因此关闭，有些单位人员短缺，但「如果人员停止在没生病的时候请病假，人力短缺的情形可以马上解决」。

纽约市1.7万名消防人员的疫苗接种率在昨天来到80%，相较于10月19日的60%。

但这仍是纽约公职人员当中最低疫苗覆盖率，96%的教师、84%的警察都已卷袖打针，可见强制令十分有效。

© 2021 AFP