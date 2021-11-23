纽约米其林名厨布吕德 获选全球最佳餐厅老板

（法新社纽约22日电） 美国纽约知名的法国菜名厨布吕德（Daniel Boulud），今天获「世界顶级餐厅联盟」评为全球最佳餐厅老板。

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根据代表全球各地184家顶级餐厅的「世界顶级餐厅联盟」（Les Grandes Tables du Monde），来自法国里昂的布吕德在1982年搬到纽约，「对许多北美人来说，他体现了法国美食，甚至是美食本身」。

66岁的布吕德认为他的美食，依烹饪和口感定义为法国菜，但使用的是美国食材、风味偏美式。除了拥有摘下两颗米其林星星的纽约「丹尼尔」餐厅外，布吕德的餐饮帝国版图扩及美国其他地区、加拿大、杜拜、新加坡和巴哈马。

评选消息公布后，布吕德告诉法新社，这个奖项是锦上添花，代表在一个公认为竞争激烈的高压环境中，丹尼尔餐厅发挥了「专业职人精神，象徵着同事之间展现友谊并互相扶持」。

与所有纽约人一样，布吕德在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中遭受重创。2020年初在美国第一波疫情当中纽约首当其冲，至少有3万4000人染疫病故。

布吕德关闭了部分餐馆，但丹尼尔餐厅仍持续营运，在人行道上为忠实老顾客设了一个可遮顶的露天用餐区，「冬天有暖气，夏天有空调和音乐」。

从疫情阴霾走出后，布吕德认为纽约仍将是「全球最有魅力的5座城市之一」，永远会在法国美食界占有一席之地。

根据法国领事馆，纽约是美国的经济和文化之都，拥有来自各文化的850万名居民，当地坐拥183家法国餐馆。

布吕德说自己「爱上」纽约，现为美国公民的他仍自豪自己是「美国国内所有法国厨师中最法国的」，这要归功于「有法国渊源的佳肴」，但「从未停止创新」。

布吕德透露，一顿含酒类和服务的「特别」晚餐，售价约为每人300美元（约新台币8340元）。

他说：「顾客想要尽兴，想尽情享受葡萄酒，很常来到餐厅。我们看到顾客经常再度光顾，让我们备感欣慰。」他表示现在很期待亚洲和欧洲的游客回流。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP