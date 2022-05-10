纽约联准银行总裁：Fed将迅速升息 降温经济抑制通膨

（法新社华盛顿10日电） 美国纽约联邦准备银行总裁今天表示，联邦准备理事会（Fed）具备适当工具，且会迅速行动让经济降温，压低「令人难以接受的高通膨」。

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联准会自3月以来两度上调利率，累计升息3码。纽约联邦准备银行（New York Fed）总裁威廉斯（John Williams）表示，他预期联准会货币决策委员会「今年将迅速行动把联邦资金利率带回更正常水准」。

威廉斯在德国莱茵河畔埃尔特菲莱（Eltville am Rhein）的研讨会上表示，他相信升息将让经济降温，能在明年将通膨压低到约2.5%，同时维持经济强劲。

「任务虽艰钜，但并非不可克服。我们具备能重新平衡经济，恢复物价稳定的工具，我们也会全力运用这些工具。」

联准会在2020年3月爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情初期降息至零利率，避免经济陷入严重衰退。

不过，随着美国这个世界最大经济体复苏，全球供应短缺，供给赶不上需求，物价节节攀升，特别是房屋和汽车价格，推升通膨来到1980年代以来新高，雇主也面临劳工短缺。

俄罗斯入侵乌克兰，加上中国疫情再起当局封城，更加剧通膨压力。

联准会上周升息半个百分点，创下2000年以来最大升息幅度，同时表示未来可能还会多次大幅升息。

威廉斯表示，联准会升息对「出现严重失衡以及浮现过热迹象的部门，特别强有力」。

威廉斯说，此举将让利率敏感部门的需求降温，「降低劳动市场热度，缩小职缺和劳动供给的失衡情况。」

威廉斯说，世界其他主要央行也采取行动，种种努力应有助于恢复全球均衡。

© 2022 AFP