纽航试用数位疫苗护照 掌握乘客接种状况

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（法新社威灵顿22日电） 纽西兰航空公司今天说，将试用数位旅行通行证，让航空公司和边境管制当局能够获得乘客健康讯息，包括他们接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的情况。

这项计画被业界观察家称为「疫苗接种护照」，目的是在边境重新开放后，让乘客将健康证明存放在一个地方以简化旅行。

纽西兰航空（Air New Zealand）数位长塞普尔（Jennifer Sepull）表示：「基本上这就像拥有数位健康证明，可以轻松、安全地与航空公司共享。」

使用疫苗接种护照要依赖国际航空运输协会（International Air Transport Association, IATA）开发的应用程式，包括阿提哈德航空（Etihad Airways ）与阿联酋航空（Emirates）在内的其他航空公司也签署参与试用。

IATA机场、旅客、货运及安全部门资深副总裁卡林（Nick Careen）表示，随着全球疫苗推出，这是重启国际旅行的重要里程碑。

他说：「政府可以确信，『可以旅行的乘客』完全符合在Covid-19疫情下旅行的要求。」

卡林说，这个应用程式让用户控制他们提供的健康数据来确保隐私。

纽西兰航空公司将从4月开始试用。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP