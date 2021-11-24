纽西兰分阶段重开国门 外籍旅客明年4月底可入境

（法新社威灵顿24日电） 欧洲等地疫情升温之际，纽西兰谨慎地逐步放宽严格的防疫边境管制，当局今天表示，住在他国已完整接种疫苗的纽国人民明年初可返家，外籍人士则要等到明年4月底才得以入境。

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纽西兰防疫部长希普金斯（Chris Hipkins）表示，已接种疫苗、居住在澳洲的纽西兰人可从明年1月16日起返国，身在其他地区的纽国人则得以在明年2月13日起回国。

根据今天公布的阶段性重启蓝图，完整施打疫苗的外国旅客要等到明年4月30日才能入境纽西兰。入境旅客在抵达时须自我隔离7天。

纽西兰自去年3月锁国，要求所有从国外入境者在旅馆进行两周隔离，隔离时间最近缩短至7天。希普金斯告诉记者：「我们承认这（段时间）很艰难，但严格的旅行限制结束在望。」

纽西兰防疫旅馆紧俏，当地媒体经常报导，身在海外的纽国人因没有隔离房间可用，无法回家探望即将离世的亲人。

当局在这一情况下祭出新规，希普金斯指出，旅客将不会被要求在国家检疫设施进行隔离，但得提出完整接种证明、登机前阴性检测，入境进行COVID-19（2019冠状病毒疾病）检测和自我隔离等。

边境新规发布之际，纽西兰准备修改国内防疫政策，当局承认，Delta变异株无法根除，因此将不再执着于「清零」，最大城市奥克兰12月2日起解封。

希普金斯说，许多纽国人希望在耶诞节开放边境，但这是不切实际的期待；他表示，欧洲和世界其他地区的确诊数激增，纽西兰需谨慎重启边境。

© 2021 AFP