纽西兰反疫苗示威转暴力 警方疑遭酸液攻击

（法新社威灵顿22日电） 纽西兰反疫苗示威愈演愈烈，抗议群众今天朝警方喷洒「令人刺痛的物质」，这场疑似酸液攻击事件导致3警受伤送医。

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除了疑似喷酸攻击外，抗议现场还发生一起令人胆颤心惊的事件，一名示威者开车横冲直撞，在距警方防线前仅几公分急煞，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）谴责这些事件「相当可耻」。

警方搬来路障限制示威营地时，国会附近今天上午爆发短暂但激烈的冲突。活动人士仿效加拿大卡车司机的「自由车队」（Freedom Convoy）行动，开来数以百计的卡车及露营车，占据位于首都威灵顿市中心的国会草坪长达2周。

示威活动目前扩大到有约1500人响应，民众宣泄各种不满情绪，高喊反政府与反媒体口号，期间还可听到一些极右翼讯息。

助理局长钱伯斯（Richard Chambers）说，3名送医治疗的警官「恢复良好」，他称这起「骇人」攻击是「抗议活动中某个特定团体」所为。

警方昨天表示，示威者朝他们丢掷人类排泄物，促使警察使用防暴盾牌抵挡。

阿尔登表示，她担心示威活动愈来愈暴力，她说：「攻击警方绝对是可耻的。」

她说：「对那些自认参与和平示威的民众来说，我们今天看到的情况不是这样，我会鼓励他们离开。」

纽国当局先前对示威大致采取不干涉的态度，试图说服抗议群众自愿离开。但钱伯斯表示，最近的事件显示「真正的示威者已不再能控制在国会内及其周围的行为」。

© 2022 AFP