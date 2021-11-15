纽西兰反疫苗者跳传统战舞振奋士气 毛利人不满

（法新社威灵顿15日电） 纽西兰原住民毛利人今天要求反对疫苗的抗议群众，停止在示威活动中表演毛利传统哈卡舞（Haka）中的「卡马泰」（Ka Mate）战舞。

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根据纽西兰法律，毛利族的纳蒂陶阿（Ngati Toa）部落是卡马泰战舞的文化守护者，而在近期抗议COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制的示威活动中，有些人会跳起着名的毛利战舞来鼓舞士气。

栖身在威灵顿郊区的纳蒂陶阿部落在声明中说：「纳蒂陶阿谴责利用哈卡舞中的卡马泰战舞，来推动和宣传反对接种COVID-19疫苗讯息的行为。」

「我们坚持要求抗议群众立刻停止利用我们的文化宝藏。」

哈卡舞有许多形式，但最着名的是卡马泰战舞。一个多世纪以来，纽西兰国家橄榄球队「全黑队」（All Blacks）都会在国际对抗赛前表演卡马泰战舞。

哈卡舞深植于纽西兰文化，在婚礼或葬礼等重要社交场合表演这种跺脚、瞪眼的舞蹈更是屡见不鲜。

纽西兰国会2014年通过一项法律，承认纳蒂陶阿部落拥有守护哈卡舞的权利，但并未明定滥用哈卡舞的罚则。

纳蒂陶阿部落先前曾公开反对将哈卡舞商业化，以及讽刺或不尊重这种舞蹈的行为。

纳蒂陶阿酋长莫德里克（Helmut Modlik）批评反对疫苗的抗议人士将个人意愿置于大众福祉之上。

他说：「我们有许多祖先在过往的流行病中逝去，我们的部落蒙受了巨大损失。」

「我们非常清楚，COVID-19疫苗是我们所能获得的最佳保护，我们致力支持我们的家人尽快接种疫苗。」

约有500万人口的纽西兰凭着强硬的防疫措施，包括严格的封锁和边境限制，迄今仅通报33人染疫病故。

然而，当局为提升疫苗覆盖率祭出「不打疫苗，就没工作」（no jab, no job）政策，抗议声浪日渐高涨，在各大城市吸引数千人参与示威。

在示威活动表演哈卡舞的抗议者中，有许多是毛利人，总理阿尔登（Jacinda Ardern）说，年轻的原住民特别容易接触到大量假消息。

她告诉「纽西兰电视台」（TVNZ）：「我们正努力触及一些年轻的毛利人。我不得不说，外面的假消息满天飞…如果他们故意散布错误资讯，就会使人们陷于危险之中。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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