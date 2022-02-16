纽西兰反疫苗阵营扎营不退宣称胜利 染疫数创新高

（法新社威灵顿16日电） 纽西兰反对COVID-19疫苗强制接种令的示威民众在国会外扎营已持续多日，警方清场无效后，示威者今天声称胜利，但纽西兰染疫人数再创新高。

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纽西兰卫生当局今天通报新增1160人确诊，刷新疫情以来纪录。

人口500万的纽西兰在去年8月COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株来袭之前几乎没有疫情可言，至今也仅有53人染疫身亡。但有部分示威者走上街头，抗议防疫限制与政府的疫苗强制接种规定。

纽西兰的反疫苗示威始于本月8日，活动人士仿效加拿大卡车司机的「自由车队」（Freedom Convoy）行动，开来数以百计卡车及露营车，占据位于首都威灵顿市中心的议会草坪。

对峙已持续9天，除了10日发生火爆冲突、122名示威者遭逮捕之外，警方大致采取不干涉的态度。

不过执法官员昨晚开始升高抨击言论，称示威活动站不住脚，并表示将使用拖车清理街道。

警察局长柯斯特（Andrew Coster）表示，他已向军方寻求协助，并警告任何阻挠这项「迫在眉睫」行动的人将面临逮捕。

不过今天仍未见到拖车，当一队警察试图控制露营车辆附近一个区域时，遭到示威者呛声，他们高呼：「是谁的街道，我们的街道。」

警察不久便撤离到路障后，抗议者欢呼。

助理局长钱伯斯（Richard Chambers）为警方的谨慎做法辩护。他说：「这仍是一个非常有挑战且复杂的情况，警方为避免节外生枝而格外小心。」

警方先前曾对示威阵营中的大量儿童表示担忧，指控示威者为避免被逮，试图以儿童作为人肉盾牌。

© 2022 AFP