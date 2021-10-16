纽西兰基督城改变城市行销方针 不续聘官方魔法师

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（法新社基督城16日电） 纽西兰基督城的官方魔法师要失业了。88岁的钱奈尔数十年来以魔法师的形象活动，受到游客欢迎，还获得行政机关正式任命，如今当局改变城市行销策略，决定终止他的合约。

超过30年来，钱奈尔（Ian Brackenbury Channell）一直是颇受观光客喜爱的魅力人物，他蓄着飘逸胡子和一头乱发，穿黑袍、戴尖帽，在市中心对群众高谈阔论。

这位现代「梅林」（Merlin）堪称百无禁忌，他曾挞伐政客，也曾成功领导一场护卫「城市之灵」的运动，阻止当局把红色公用电话亭漆成蓝色。 他常被请去施咒以左右重要的橄榄球比赛结果，还曾赴澳洲跳祈雨舞。

基督城市议会助理执行官麦克里兰（Lynn McClelland）说：「终止合约是个艰难的决定。议会很感谢魔法师为本市文化生活所做的宝贵特殊贡献，他永远是我们历史的一部分。」

基督城是南岛第一大城，市议会在运作上相当于地方政府。麦克里兰说，魔法已不符合基督城的宣传蓝图，新的计画「将更能反映我们的多元社群，呈现一个充满活力、多样的现代城市」。

钱奈尔生于英国，曾是英国皇家空军（Royal Air Force）飞行员，拥有里兹大学（University of Leeds）心理学和社会学荣誉双学位，于1974年移居基督城。

当钱奈尔开始向大众演说时，基督城市议会的第一反应是想逮捕他。但事实证明他很受群众青睐，过了10年，他在一场橄榄球赛施咒出了问题，扬言要离开，市议会还得努力慰留。

钱奈尔回忆说：「经过多年藏不住的敌意之后，市议会的态度出现了可喜的转变。」

当时市议会任命他为「基督城魔法师」；纽西兰艺廊总监协会（New Zealand Art Gallery Directors Association）称他是「真正的活艺术品」；1990年，时任纽西兰总理穆尔（Mike Moore）也任命他为正式的「纽西兰魔法师」。

自1998年起，基督城市议会每年支付1万6000纽元（约新台币32万元）给钱奈尔，换取他「提供魔法行为及其他类似魔法的服务」。

钱奈尔说，他不太高兴自己被边缘化。

他接受纽西兰Stuff新闻网站访问时说：「那帮官僚没半点想像力。他们没思考在海外宣传基督城的方法，没善用我在全球的名气。我很失望他们不用『魔法师』来宣传基督城。我不喜欢被排除。」

© 2021 AFP