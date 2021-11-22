纽西兰宣布放弃清零 最大城奥克兰12月初解封

（法新社威灵顿22日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天宣布，在新的防疫策略下，不再执着于完全「清零」，将于下月初结束最大城市奥克兰长达3个半月封城。

广告 继续浏览后续

法新社报导，阿尔登表示，从12月2日晚上11时59分起，纽西兰将采取新的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施。这项策略在上个月首次提出，目标是遏制具高度传染性的Delta变异株，而非完全清零。

她告诉记者：「残酷的事实是Delta变异株就在这里，不会远离。虽然没有国家能够完全消灭Delta变异株，纽西兰比绝大多数国家有更佳准备来迎战。」

截至目前，阿尔登政府的防疫策略一直是努力「清零」，像是采取严格的封城、疫调与边境控制等措施。

在清零策略下，纽西兰500万人口中仅40人病故，但随着封城时间拉长，要求解封的呼声压力也越来越大。奥克兰在8月中旬首次爆发Delta变异株疫情，实施封城至今。

阿尔登一开始的计画是，在纽国疫苗覆盖率达90%时实施新防疫措施。然而，尽管目前覆盖率约83%，她仍将12月2日定为解封日。

在新的3种「号志灯」系统下，绿灯表示几乎没有防疫限制，红灯意味商业活动仍维持开放，但顾客必须施打疫苗和遵守社交距离规范。

阿尔登说：「这两个系统间的主要区别在于，酒吧、健身房和餐馆等地方，很快就会需要疫苗通行证。」

她表示，奥克兰一开始将被置于红灯系统，官员仍在决定如何分类其他地区。奥克兰目前与纽西兰其他地区隔离，预计12月15日开放。

纽西兰目前仍实施严格的国际入境隔离规定，但阿尔登已承诺将于明年初放宽。

© 2021 AFP