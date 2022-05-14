纽西兰总理快筛阳性 症状轻微将隔离7天

（法新社威灵顿14日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）的办公室今天宣布，阿尔登验出对COVID-19（2019冠状病毒疾病）呈阳性反应，症状轻微，将居家隔离7天。

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自她的伴侣盖佛德（Clarke Gayford）验出阳性后，阿尔登自8日起就居家隔离，原本预计16日恢复国会职务。

纽西兰实施全球数一数二严格的防疫限制措施，在2020年成功控制住首波COVID-19疫情，境内病故人数累计892人，依旧是已开发国家中最低行列。

然而，纽西兰3月松绑防疫措施后，Omicron变异株疫情升温，过去一周通报逾5万人确诊，现在阿尔登也验出阳性。

根据纽西兰政府声明，阿尔登接下来访问美国的贸易代表团行程没有受到影响。

访问行程的细节还有待敲定，但她原本预计26日将在哈佛大学（Harvard University）的毕业典礼发表演讲。

阿尔登下周将不会现身国会，宣布两项备受关注的国内政策，一为预定于16日公布的政府减碳排计画；另一项为在19日公布年度预算。

阿尔登说：「这对政府而言是具里程碑意义的一周，我很失望无法在场。」

她说：「我们的减排计画为达到净零碳排目标铺路，预算则为长远的未来和纽西兰医疗系统的安全规划蓝图。」

「但如同我前几天所说的，因为感染COVID-19而居家隔离，是今年纽西兰人会经历的事，我们一家人也不例外。」她在照片分享平台Instagram上传她快筛呈阳性的照片。

© 2022 AFP