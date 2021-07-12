纽西兰总理邀APEC领袖举行线上会议商讨疫情

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（法新社威灵顿11日电） 纽西兰总理阿尔登今天宣布，亚太经济合作会议（APEC）领导人16日将举行一场临时召开的视讯会议，讨论亚太地区如何因应COVID-19 （2019冠状病毒疾病）疫情及其经济影响。

阿尔登（Jacinda Ardern）预计11月在线上召开亚太经合会21个国家的年度峰会，但她呼吁于16日额外进行另一场「非正式」会议，以检视当前因应疫情危机的做法。

她在一份声明中说：「这是APEC史上第一次领导人将额外进行这样高层的会议，这反映我们都盼望走出COVID-19疫情和经济危机。」

声明指出，APEC各经济体过去一年遭受二次世界大战以来最大的萎缩，失去了8100万个工作机会，共同因应危机对于加速此地区的经济复苏至关重要。

APEC汇集了从美国到巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）的环太平洋（Pacific Rim）国家，合计占全球国内生产毛额（GDP）的60%。

作为今年APEC会议的主办国，纽西兰已经表示，有意加速此地区Covid-19疫苗和医疗物资的贸易。

阿尔登表示，16日的会议将讨论疫苗接种和政府如何保障就业、提振经济等问题。

© 2021 AFP