纽西兰敦促澳洲 应对中国展现尊重

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（法新社威灵顿28日电） 纽西兰贸易及出口部长欧康纳（Damien O'Connor）建议澳洲，与中国往来时应学习纽西兰采取的柔性作法，凸显互为近邻的纽澳在如何与中国打交道一事上，出现罕见分歧。

澳洲近年与美国走得很近，包括呼吁调查新型冠状病毒起源与禁止华为参与国内5G建设，都激怒北京。

法新社指出，欧康纳的建议形同呼应中方对澳洲的不满，除很可能激怒澳洲当局，也暴露出纽西兰与同为「五眼联盟」的澳洲、美国、加拿大、英国等伙伴面对中国时的作法迥异。

纽西兰和中国26日签订自由贸易协定的升级议定书，中国给予纽西兰多数纸品、木材商品无关税待遇；纽西兰则放宽中资在当地投资的审查标准并增加配额。

在提到纽西兰与中国这项成功的贸易谈判时，欧康纳敦促澳洲应对北京「展现更多尊重」。

欧康诺说：「我不能代澳洲置喙，也不便谈他们处理外交关系的方法，但很清楚的一点是，如果他们能跟我们一样，拿出尊重，偶尔在一些外交上的做法做到谨言慎行，我猜他们的情况就有望能与我们差不多。」

纽西兰对中国的谨慎，先前已反映在他们不愿签署五眼联盟伙伴批评北京打压香港的共同声明一事。纽西兰官员也都很小心，避免直接质疑中国在太平洋地区渐增的影响力，完全有别于美、澳。

虽然批评人士指纽西兰的中国政策将经济利益凌驾民主价值之上，但纽国政府对此否认。

欧康纳谈到费时4年多与中国谈判贸易协定升级时告诉CNBC：「我们一向都能提出所关切的议题，毫无顾忌。」

中国目前是纽西兰最大的贸易伙伴，年度双向贸易额达纽币320亿元（约新台币6448亿元）。

© 2021 AFP