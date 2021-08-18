纽西兰新增9例 阿尔登警告Delta来袭疫情升温

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（法新社威灵顿18日电） 纽西兰爆发新的COVID-19 疫情，让维持6个月的本土零确诊破功，并宣布全国封城。纽西兰再通报新增9例，是Delta变异株，总理阿尔登今天警告，民众要做好病例攀升的准备。

阿尔登（Jacinda Ardern）证实，纽西兰在对付的是具高度传染性的Delta变异株，与澳洲当局至今仍控制不住的疫情有关。

阿尔登说，疫情迅速升温，确诊累计已达10例，证明纽西兰昨天仅验出一例时，她果断宣布全国实施居家防疫令是正确的。

阿尔登说，其中一个新增个案是奥克兰医院（Auckland Hospital）的一名护理师，另一名是一所高中的教师，代表这两种地方都是具高风险的环境，病毒会迅速蔓延开来。

阿尔登说：「我们预期将有更多病例。」纽西兰官员透露，模型预测与这个群聚感染有关的社区，确诊病例可能已经增至120例。

最初的病例是一名58岁的奥克兰男子，他让纽西兰维持6个月来的零社区感染破功。自疫情爆发以来，人口有500万人的纽西兰，仅有26起染疫死亡病例。

阿尔登说，疫调人员仍在调查这名男子如何感染到与澳洲有关的病毒。

她说：「我们的病例是源自澳洲，现在的工作是调查病毒是如何及何时传到纽西兰。」

© 2021 AFP