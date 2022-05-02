纽西兰海平面上升速度快于预测 两大城提前面临威胁

（法新社威灵顿2日电） 根据今天公布的研究报告，纽西兰部分地区的海平面上升速度是先前预测的两倍，使得这个国家两大城市比预期提早数十年面临风险。

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自纽西兰海岸线周围收集、获政府支持的资料发现，部分地区早已每年下陷3到4公厘，使得早就预期会出现的威胁加速来临。

这些预测结果来自一项由政府资助、名为「纽西兰海平面上升」（NZ SeaRise）的5年广泛研究计画，由数十名国内外科学家共同合作。他们的预报意味着有关当局推行气候调适计画的时间比预期要少得多，包括重新安置沿海社区。

纽西兰首都威灵顿维多利亚大学（Victoria University）教授奈许（Tim Naish）是NZ SeaRise计画共同领导人，这位专家形容预测结果「有点可怕」。

奈许说，虽然全球海平面预计到了2100年将上升约半公尺，但对纽西兰许多地区来说，可能会接近1公尺，因为地层同时在下陷。

这对威灵顿来说是严峻的消息，预计到了2040年海平面可能上升30公分，这个升幅原本没预期会在2060年前出现。以这般速度上升的话，威灵顿居民平均每年料将碰上百年一遇的水灾。

奈许表示：「我们采取行动的时间变少。大家会比我们想像地更快看到极具破坏性的海平面上升影响。道路和地产将被淹没。」

奈许说：「没错，这有点可怕，但还有时间，我认为必须以此方式看待。」他还说不能再坐以待毙。

数据显示人口较多的北岛（North Island）东南海岸线最易受灾，但众多海滨社区和城镇都将受到冲击。

拥有170万人口、无疑是纽西兰最大城市的奥克兰（Auckland）尤其易受影响。根据预测，市中心滨水区和数个中心都市郊区的海平面上升速度将快50%，对房价和保险费率产生广泛影响。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）说，已开始调适规划，包括编列预算将一些社区和基础设施迁离首当其冲的海岸线。

阿尔登并表示，纽西兰人不应该接受海平面上升在短期内超出预期是不可避免的情况，每个公民都应该尽其所能减少碳排和气候变迁冲击。

全球海平面上升是由海洋受热膨胀、陆地冰川融化以及格陵兰（Greenland）和南极冰层融化引起。

© 2022 AFP