纽西兰着眼明年初对澳洲开放 双边旅行免隔离

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（法新社威灵顿14日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天表示，现正加紧努力敲定必要的防疫边检措施，希望明年4月前能实施双边免隔离的「旅行泡泡」，恢复纽澳间的旅行。

阿尔登表示纽西兰政府已原则同意，只要双边没有重大新型冠状病毒疫情复燃，愿在明年第一季就开通「跨塔斯曼隔离圈」（trans-tasman bubble），让纽澳人民彼此出入境时免隔离。

纽西兰今年3月时关闭国境，之后包括澳洲在内全部的国际旅客入境，都须接受2周的集中隔离检疫。

在疫情导致旅禁前，澳洲是纽西兰最大的海外旅客来源。阿尔登表示虽愿与澳洲重启旅行，但不愿冒任何不必要风险。

她表示目前一大关键考量点，是一旦澳洲突然又疫情复燃，要如何避免纽西兰民众蜂拥回国而压垮境管量能。

今年10月起澳洲大多数的州都已开放纽西兰旅客入境免隔离，但这只是单向措施，因为纽西兰民众从澳洲返国后仍须隔离14天，且纽西兰完全没开放澳洲旅客入境，除非特别情况。

阿尔登没有给出确切的纽澳旅行泡泡上路时间，相关协议也待澳洲政府批准。这项双边开放计画也取决于两国须保持目前疫情受控的情况。

© 2020 AFP