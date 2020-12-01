纽西兰联合利华试行周休3日 且不减薪

广告 继续浏览后续

（法新社威灵顿1日电） 跨国消费品生产商联合利华（Unilever）纽西兰分公司今天表示，将在纽西兰境内试行一周工作4天，且不减薪。纽西兰政府今年为推动封锁措施之后的经济发展，曾提到这个想法。

联合利华纽西兰分公司表示，旗下81名员工都有资格参与这项为期一年的试行措施，预定本月展开，之后可能扩大在全球试行。

联合利华纽西兰分公司常务董事班兹（Nick Bangs ）说：「我们的目标是衡量产能绩效，而不是工时。我们认为，以前的工作方式已经过时，不再合乎目的。」

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今年5月提出愿景，期许全国每周工作4日，以便在防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而实施封锁措施之后，促进纽西兰经济。

当时纽西兰为了防疫，实施严格封锁措施长达7周，以致经济停滞。阿尔登说，她希望鼓励提出有助于经济复苏的灵活、富创造性想法。

班兹说，疫情促使办公文化剧变，缩短工作天数的趋势与日俱增。

他表示：「这对我们的团队来说是个激励人心的时刻，也证实了Covid-19在标准工作方式的变革中起了催化作用。」

联合利华表示，希望藉由提供更多弹性来增进员工生产力及福祉，并将改采新的计画管理软体，好让过渡期更顺利。

这项试验的结果将由澳洲雪梨科技大学（University of Technology Sydney）评估，如果证实成效良好，可能扩展到联合利华在全球各地的分公司。

班兹还说：「我们期盼与其他纽西兰企业分享从这次试验中学到的东西，希望能影响其他人反思自己的工作方式。」

© 2020 AFP