纽西兰规划2022年允低风险国家疫苗接种者免隔离入境

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（法新社威灵顿12日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天说，纽西兰今年内都会维持严格的边境管制，但希望能在明年谨慎小心地向全球重新开放国门，同时保持境内无COVID-19病毒的状态。

阿尔登表示，为了避免高传染性的Delta等变异株入侵纽西兰，边境管制异动的决定会是「谨慎且经过深思熟虑」。纽西兰目前并无本土疫情，境内生活几乎完全正常。

她说，「仓促行事可能会让我们陷入和许多其他国家一样的处境」，例如Delta变异株在澳洲引发的疫情迫使雪梨和墨尔本持续封城。

阿尔登因及早果断对付疫情而广获赞誉，拥有近500万人口的纽西兰自疫情爆发以来，累计仅2904例确诊、26人病故。

相较之下，纽西兰的疫苗施打作业就略逊一筹，完整接种的人口不到20%。

由于外籍劳工无法入境，纽西兰的医疗照护、餐旅业和农业正面临严重缺工，纷纷要求中间偏左派的阿尔登放宽边境管制措施。

阿尔登表示，政府将加快疫苗施打作业，目标是在年底前让所有符合资格的人接种，接着才能放宽边境管制。

根据拟议的规定变更，针对抵达纽西兰的跨国旅客，须评估的项目包括是否已接种疫苗，以及是否来自高度、中度或低风险国家。

抵达纽西兰的跨国旅客可能面临整整2周检疫隔离，或稍短的一般隔离，或居家隔离；若已接种疫苗且来自低风险国家，不必隔离即可入境。

阿尔登说：「我们的最终目标是让所有已接种疫苗的旅客都能免隔离旅行。」但她并未提到时间表。

她说，国际旅行再也无法回到疫情爆发前的模式，「疫苗、边境筛检，或许还有一些旅行时的症状监测，最终会变成我们的底线。我们会习惯的」。

© 2021 AFP