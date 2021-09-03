纽西兰超市恐攻 总理：被IS鼓动极端分子遭击毙

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（法新社威灵顿3日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，警方今天开枪击毙一名已被警方掌握的「狂暴极端分子」，这名男子在奥克兰（Auckland）一家超市持刀杀伤至少6人。

阿尔登在简报会中表示：「一名狂暴的极端分子对无辜的纽西兰人民发动恐怖攻击。」

她指出，凶手为一名斯里兰卡国民，已旅居纽西兰10年，被列为嫌疑人约有5年时间。

她并说，受到武装组织伊斯兰国（IS）思想鼓动的男子，在开始发动攻击的60秒内即遭击毙。

阿尔登说：「这起事件很可恶、不应该，是由某个人而不是一名信徒发动，行为责任必须由他一个人承担。」

这起攻击案发生在奥克兰近郊纽林恩（New Lynn）的Countdown超市。社群媒体上张贴的影片中，可以听见现场一名女性说：「这里有人拿刀…他有刀，有人被刺伤。」

一名警卫要求民众离开这家超市，不久后即传出约6声枪响。

圣约翰（St John）救护车局透过声明向路透社表示，6名伤患中有3人情况危急，1人重伤，另1人为中度伤势。

目击者在Countdown超市外向记者表示，他们看到几个人遭到刺伤，倒卧地上。其他人则表示，他们逃出超市的过程中听到几声枪响。

稍早在网路张贴的影片可见惊慌失措的购物民众纷纷逃出超市、寻找掩护。

白人至上主义枪手塔伦（Brenton Tarrant）于2019年3月15日接连在基督城（Christchurch）2座清真寺发动攻击，导致51人丧命后，纽西兰一直对这类攻击事件维持警戒状态。

纽西兰南岛丹尼丁（Dunedin）市一家超市5月间也有4人遭刺伤。

© 2021 AFP