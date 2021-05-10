纽西兰超市男子持刀伤人3人伤势危急 似非恐攻

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（法新社威灵顿10日电） 纽西兰一名男子今天在一间超市持刀刺伤5人，造成3人伤势危急，不过纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，这起暴行似乎与恐怖行动无关。

警方表示，南岛丹尼丁（Dunedin）市中心Countdown超市今天下午2时30分发生攻击案，一名男子已遭拘留。这起攻击案对这个向来和平的南太平洋国家而言极不寻常。

目击者向当地媒体表示，一名携带2把刀的男子在超市刺杀员工，试图阻止他的旁观民众也遭波及受伤。

纽西兰近期最大规模攻击伤亡事件是2019年3月的基督城（Christchurch）清真寺枪击案，当时一名白人主义至上的枪手杀害51名穆斯林信徒，另造成40名重伤。

阿尔登表示，她询问警方的第一个问题，就是丹尼丁攻击事件是否涉及国安，但警方向她保证此事并无国安疑虑。

阿尔登告诉记者：「现阶段从警方的观点来看，没有任何迹象显示这起事件会被定调为国内恐怖事件。」

她说：「我想要表彰稍早报导中提到的那些采取行动保护周遭人的旁观民众，这是英勇的行为。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP