纽西兰边界紧闭 谷歌大亨照样入境引争议

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（法新社威灵顿5日电） 即使纽西兰因疫情关闭边界，非纽西兰永久居民的谷歌共同创办人佩吉日前却能获准入境，引起反对党质疑。政府仅表示，佩吉有达到相关要求。据信，他是为了孩子医疗需求入境。

纽西兰官员证实，尽管该国边界关闭，谷歌（Google）共同创办人佩吉（Larry Page）仍被允许入境，据报导是为了帮孩子寻求医院治疗。

这位亿万富翁的到访招致纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）政敌的批评，要求政府解释为何在COVID-19（2019冠状病毒疾病）旅游限令下，他还能被允许入境。

纽西兰移民局边境与签证业务主任霍格（Nicola Hogg）向法新社（AFP）表示，佩吉「达到相关要求」，因此得以获准进入纽西兰。「佩吉先生不是永久居民。公民身分是内政部事务。由于隐私权因素，若没有隐私权豁免，我们无法进一步评论」。

霍格并未回应佩吉是否有依照入境规定隔离2周，也没有回覆这趟行程的目的。据信这位亿万富翁在新冠病毒大流行期间，都住在斐济（Fiji）周边的小岛上。

纽西兰反对党行动党（ACT Party）呼吁总理阿尔登的政府对其造访更加坦白。行动党党魁西莫（David Seymour）表示，「政府应该答覆为何亿万富豪谷歌共同创办人佩吉能入境纽西兰，而于此同时，许多绝望的纽西兰人和分散的家庭却过不了边界」。

纽西兰新闻网站Stuff引用熟识佩吉的纽西兰企业家丁达尔（Stephen Tindall）说法指出，佩吉造访纽西兰是因为他的孩子需要医院治疗。丁达尔表示，佩吉一段时间前就已经离开纽西兰了。

西莫表示，虽然他同情佩吉的状况，但很多有类似状况的人也是无法入境。「我必须跟他们说，『很抱歉，但你们入不了境，政府政策不允许』。困在海外且亟需返国的纽西兰人应该得到答案」。

佩吉和布林（Sergey Brin）于1990年代成立谷歌，并被彭博（Bloomberg）列为世界第6大富豪，据报导拥有1210亿美元财富。

© 2021 AFP