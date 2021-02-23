纽西兰28头搁浅鲸鱼重回海中 但恐再度上岸

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（法新社威灵顿23日电） 纽西兰野生动物保护官员说，救援人员今天成功把28头搁浅在海滩上的领航鲸送回海里，但这些鲸鱼仍离海岸很近，可能再度搁浅。

纽西兰保育部表示，南岛观光胜地纳尔逊（Nelson ）以北约90公里的送别角（Farewell Spit）昨天出现一群约50头长肢领航鲸，今天送回海里的鲸鱼是其中的一部分。

救援人员昨晚把40头左右的鲸鱼推回海里，但它们今晨又游回岸上。约60名志工将其中28头尚存一息的鲸鱼再次推回水中。

保育部发言人说：「这些鲸鱼离岸边很近，不确定是否会游走，或可能再度搁浅。」

「如果鲸鱼开始游向岸边、又一次搁浅，保育部管理员和志工仍会在现场随时因应。」

最初搁浅的鲸鱼群中，至少15头已死亡。

送别角是一段长26公里、向金湾（Golden Bay）海域延伸的钩状沙嘴。过去15年来，这片沙滩至少10次发生领航鲸搁浅事件，最近一次是在2017年2月，当时近700头鲸鱼搁浅，最后有250头丧命。

科学家还不清楚送别角对鲸鱼来说特别致命的原因。一种理论是，这里在海湾内形成浅海床，干扰了鲸鱼的声纳导航系统。

© 2021 AFP