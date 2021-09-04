纽西兰6个月来首宗死亡病例 慢性病9旬妇染疫逝

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（法新社威灵顿4日电） 纽西兰今天通报6个月以来首例COVID-19（2019冠状病毒疾病）相关死亡案例，不过卫生当局表示，迹象显示传染力强的Delta变异株疫情获得控制。

法新社报导，一名罹患其他慢性病的90多岁老妪在没有使用呼吸器或重症监护的情况下，昨晚在奥克兰（Auckland）一间医院过世。

这是纽西兰今年2月16日以来首例染疫死亡病例，也是纽国迄今累计的第27例死亡病例。

当局表示，这名奥克兰老妇人居家接触一名确诊者而染疫。奥克兰为纽西兰最大城，拥有约170万人口。

纽西兰自8月中出现6个月以来首例本土病例后，爆发新一波疫情，全国500万居民展开封城生活。这波疫情累计782人确诊，大多出现在奥克兰。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，这起「令人极度难过的死亡病例，提醒我们正采取的防疫措施有多么重要」。

她说：「我们的老年人与有其他慢性病的人，是染疫风险最高的人口，这是执行封城来阻断传播的理由之一。」

纽西兰今天新增20人确诊，疫情已从上周末高峰的84人开始趋缓。

© 2021 AFP