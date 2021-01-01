细节异动谈不拢 星马叫停高铁计画

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（法新社新加坡1日电） 新加坡和马来西亚政府今天表示，双方因未能在细节更动上达成共识，已终止兴建高速铁路的计画。两国为这项所费不赀的计画耗费数年心力，如今终于喊停。

根据规画，这条铁路总长达350公里，预期可把新加坡与马来西亚首都吉隆坡之间的往来时间，由目前4小时或更久的汽车车程缩短到90分钟。

新加坡和马来西亚2016年签署兴建高速铁路的合约，但在马哈地（Mahathir Mohamad）2018年当选马来西亚首相后，这项计画的前景陷入未知。

马哈地说，为减少国债，他希望废除和新加坡的高速铁路兴建案，以配合对大型基础建设计画的整体检讨行动，而那些大型计画都是在丑闻缠身的前任首相纳吉（Najib Razak）任内通过。

接着在马来西亚要求下，高铁工程中断了两年，这时计画中的启用时间是2031年。

由于2020年12月31日的最终期限已过，且两国政府未能就马来西亚提议的更动达成共识，这项计画于是终止。

马来西亚现任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）和新加坡总理李显龙发表联合声明说：「有鉴于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对马来西亚经济造成的影响，马来西亚政府建议针对高速铁路计画做出若干更动。两国政府为此进行了数次讨论，未能达成共识。」

新加坡交通部在新闻稿中表示，依据协议，马来西亚须赔偿新加坡已支出的经费，但未提及金额。

马哈地曾说，若计画作废，马来西亚恐须支付高达5亿令吉（约新台币35亿元）的赔偿金。他2018年曾估算，大马修建这条铁路将耗费约1100亿令吉（约新台币7700亿元）。

自从马来西亚1965年把新加坡逐出马来亚联邦（Federation of Malaya）后，两国关系并不和睦。

© 2021 AFP