终结COVID-19 白宫：5月12日举行全球峰会

（法新社华盛顿18日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情已造成全球超过600万人丧命，美国白宫今天表示，将于5月12日召开一场目的在终结疫情危机并为了防范未来动荡而制定计画的全球峰会。

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这场线上峰会将由美国与七大工业国集团（G7）轮值主席国德国、20国集团（G20）主席国印尼、非洲联盟（African Union）主席国塞内加尔和加勒比海共同体（CARICOM）主席国贝里斯共同主持。

各国透过联合声明表示：「峰会将加强我们的共同努力，以终结COVID-19疫情大流行的严重阶段，且为往后的卫生威胁做好准备。」

这将是全球第2次举行峰会讨论COVID-19疫情，从疫情开始蔓延以来的两年内，COVID-19已夺走超过600万条人命，且对主要经济体和贸易模式造成严重破坏。

美国总统拜登（Joe Biden）去年9月主持过一场类似的峰会，他在峰会期间敦促伙伴国家提高疫苗覆盖率，并确保今年9月前，每一个国家都有70%民众接种过疫苗。

尽管全球的染疫死亡率直线下滑，但病毒仍持续传播，让许多主要国家无法完全解除防疫限制措施，例如中国上海市正处于严格的封城管控。

© 2022 AFP