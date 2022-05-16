经历健康疑虑 英女王拄杖现身白金禧年庆祝晚会

（法新社温莎16日电） 高龄96岁的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天微笑出席在温莎举办的白金禧年（Platinum Jubilee）庆祝活动。

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数天前，英女王由于健康状况不佳，加上年事已高，将近60年来首次缺席国会开议大典（State Opening of Parliament）。

女王拄着拐杖来到温莎城堡附近「驰骋在历史长河中」（Gallop through History）晚会的皇家包厢。

观众起立向女王致敬。晚会众星云集，包括好莱坞男星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）和英国女星海伦米兰（Helen Mirren）均出席。

女王近来罕见现身公开场合，她13日在同一个场地举办的皇家温莎马展（Royal Windsor Horse Show）待了将近1小时。

女王上周并没有替英国国会开议，为1963年以来首次。

官员称女王因为「偶发性的行动不便问题」缺席，据称这是自去年开始困扰女王的问题，令她难以步行或站立。

女王去年10月曾无预期住院一天，并因太过虚弱取消一系列公开活动。她上次在公开场合现身是3月在西敏寺（Westminster Abbey）出席亡夫菲立普亲王的追思礼拜。

在那次活动中，女王走路时拄着手杖，并需要协助坐到座位上。

女王越来越少现身，加上今年稍早曾经确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），令各界越来越忧心她的健康状况。

为庆祝女王登基70周年，6月初将举办4天公开庆祝活动，包括阅兵仪式、选美，以及野餐和演唱会。

© 2022 AFP