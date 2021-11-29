经历长考 马修麦康纳现阶段不参选德州州长

（法新社洛杉矶29日电） 52岁的奥斯卡影帝马修麦康纳（Matthew McConaughey）28日宣布，他「现阶段」将不会参选德州州长。数个月以来，有关他将踏入政坛的传言甚嚣尘上。

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马修麦康纳考虑涉足政治的消息令许多自由派人士振奋，尤其是因为德州共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）今年5月签署具有争议的「心跳法案」（heartbeat bill），禁止在侦测到胎儿心跳后执行堕胎。

马修麦康纳在发布于网路的影片中说：「身为在德州小城镇尤瓦尔迪（Uvalde）长大的单纯孩子，我从来没想过某天会成为政治领袖可能人选。」

「思考走上这条路令人感到谦逊且振奋，但这也是一条我现阶段选择不走的道路。」

民调显示，比起民主党前总统参选人、本月稍早宣布参选州长的欧洛克（Beto O'Rourke），马修麦康纳击败现任州长艾波特的胜算更高。

艾波特将于2022年11月选举争取第3任期，登记参选于12月13日截止。

马修麦康纳本月稍早曾对法新社表示：「正在讨论参选州长，这是有可能涉足的领域。」他没有宣布要代表哪个政党。

马修麦康纳1969年生于德州，代表作包括电视剧「无间警探」（True Detective），以及电影「星际效应」（Interstellar）、「下流正义」（The Lincoln Lawyer）等，他曾以「药命俱乐部」（Dallas Buyers Club）获得奥斯卡金像奖最佳男主角奖。

© 2021 AFP