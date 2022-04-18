经历3次战争 乌克兰长者处境脆弱成被遗忘的一群

（法新社第聂伯罗18日电） 乌克兰战事绵延近2个月来，平民死伤和逃亡消息不断，各项救援工作也如火如荼进行。但援助人员指出，有一群人的处境格外脆弱，且往往遭到遗忘，那就是年长者族群。有长者经历过3次战争。

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在乌克兰中部城市第聂伯罗（Dnipro）一座妇幼医院仓促改成的难民收容中心，71岁的退休火车列车长李格诺夫（Vladimir Lignov）从乌东工业城阿夫迪夫卡（Avdiivka）逃来，一只手臂已被炸断。

李格诺夫回忆道：「那天是3月21日，我到室外抽菸，然后一枚炮弹落下，我没了手臂。」他现在虽然已经身处相对安全的地方，但仍难以接受发生的事和为何如此，遑论为未来做打算。

李格诺夫遇袭后，先是在靠近持续交战地点的米尔诺格勒（Myrnorad）当地医院接受治疗。那里的医护人员告诉他，应该在一周后回诊治疗；但第聂伯罗的医护人员说，他应该3天后返回医院就诊。

李格诺夫表示：「我不懂正在发生的事。或许我干脆进坟墓比较好。我不想继续活着。」

在难民中心的走廊，有另一位年长男性拖着蹒跚步伐经过。此时一辆厢型车从乌东载来3名长者，志工小心翼翼将痛苦呻吟的他们移到轮椅上。

这座难民中心目前安置84人，大多是长者。中心的志工主任佛可娃（Olga Volkova）表示：「最难过的是长时间待在地窖的人。」「很多人…在战前已接受我们帮助，但（战争爆发后）他们必须要照顾自己。」

非政府组织（NGO）「国际助残组织」（Handicap International）乌克兰分部主任戴西（Federico Dessi）指出，在战争时期，长者「通常被遗忘，处境非常脆弱」。他的组织提供设备给第聂伯罗这座难民中心，并且将提供财务援助。

戴西表示，长者难民「与家人断了联系」，「有时无法用电话传达或表达」，他们在战时的处境格外脆弱。除了生理健康外，长者通常需要「额外协助，但往往并未获得提供」。

80岁的俄裔乌克兰老太太瓦西尔钦科（Aleksandra Vasiltchenko）在乌东城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的自家公寓独自待了好几周。俄军最近才攻击当地火车站，造成接近60位逃难民众身亡。

她告诉法新社：「我一直躲在浴室里，常常在哭。我像被关在自己的公寓里。」不过她已比其他新抵达第聂伯罗这座难民中心的人幸运，她一到就被孙儿接走。

国际助残组织引述乌克兰政府数据估计，自从俄罗斯2月底侵略乌克兰以来，有1万3000名乌克兰长者或身心障碍者来到第聂伯罗和邻近地区。

当地另一座难民中心也提供从乌东来的长者避难，这里主要安置从乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）撤离的民众。马立波遭到俄军围困和重创。

这座中心的负责人高希柯夫（Konstantin Gorshkov）表示：「即使再开设10处像这样的地方，也全都会住满。」他的中心原本约有100位住民，最近又新来30人，包括83岁的潘菲欧洛娃（Yulia Panfiorova）。

潘菲欧洛娃来自乌东城市利西昌斯克（Lysychansk），这座城市位于俄军攻打的卢甘斯克州（Lugansk）内。她是一位退休经济学教授，虽已重听却被利西昌斯克的炮击声「吓坏」。有3枚炮弹落在她的住家附近，近到她的窗户被震裂。

潘菲欧洛娃表示：「这是我经历过的第3次战争。」她指的前两次分别是第二次世界大战，以及2014年乌克兰军方和亲俄分离主义势力爆发的冲突。

她说：「利西昌斯克1943年从纳粹势力解放，我还记得我们返家时的情况。…我们国家当时被纳粹侵略，现在则被一个外国侵略。当时我们国家的自由受到威胁，现在也是。」「我们应该抵抗…但是战争是如此骇人。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP