经合组织示警 世界经济将为俄国侵乌付出巨大代价

（法新社巴黎8日电） 经济合作暨发展组织（OECD）今天警告，世界经济将为俄罗斯入侵乌克兰付出「巨大的代价」。经合组织下修2022年的预测经济成长率至3%，并预估通货膨胀将上升。

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总部位在巴黎的经济合作暨发展组织由38个大都已开发的国家组成，是最新一个预测俄乌冲突将导致全球国内生产毛额（GDP）成长率下降的机构。这项冲突使得食品和能源价格飙升。

经合组织在最新的经济展望报告中表示，2022年全球国内生产毛额将成长3%，远低于去年12月预估的4.5%。

经合组织还将成员国通货膨胀预估值提高一倍，达到8.5%，是1988年以来的最高水准。这个组织的成员包括美国、澳洲、日本以及拉丁美洲和欧洲国家。

经合组织首席经济学家兼副秘书长布恩（Laurence Boone）写道：「世界将因俄罗斯对乌克兰的战争付出巨大代价。」他又说：「人道主义危机正在我们眼前展开。」

布恩说：「经济成长下滑和通货膨胀上升的程度将取决于战争如何演变，但很明显的，最贫穷的人将受到最严重的打击。」

「这场战争的代价很高，需要分担。」

经合组织说，在俄乌战争爆发前，2022到2023年的前景似乎「大体上有利」，经济成长和通货膨胀原本预计在毁灭性的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情之后恢复正常。

经合组织说，然而，「俄罗斯入侵乌克兰，以及中国因清零政策而关闭主要城市和港口，已经产生一系列新的不利冲击」。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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