经查曾发动毒气攻击 叙利亚遭禁化武组织停权

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（法新社海牙21日电） 由于调查显示，叙利亚当局曾发动毒气攻击，「禁止化学武器组织」会员国今天采取前所未有的作法，经表决取消叙利亚在这个组织享有的权利。

在法、英、美等国支持下，一项将叙利亚停权的提案在禁止化学武器组织（Organisation for theProhibition of Chemical Weapons, OPCW）的表决中，获得所需的2/3多数票支持通过。

禁止化学武器组织在荷兰海牙总部召开会员国大会，主席崔贺（Jose Antonio Zabalgoitia Trejo）说：「依据表决结果，大会通过了决议草案。」

OPCW官员表示，禁止化学武器组织193个会员国中有136国参与表决，其中87国赞同提案，包括叙利亚、俄罗斯、中国与伊朗等15国反对，另34国弃权。

通过提案是为了因应OPCW去年的调查结果，即叙利亚空军2017年曾使用沙林神经毒气与有毒氯气对拉塔梅纳村（Latamenah）发动了3次攻击。

叙利亚被取消的权利包括，在全体会员国年会与OPCW执行理事会的投票权，参与执行理事会的选举，或是在OPCW担任职位。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP