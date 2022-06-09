经济危机引民怨 斯里兰卡总统胞弟辞去国会议员

（法新社可伦坡9日电） 斯里兰卡总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨的弟弟、前财政部长巴席尔．拉贾帕克萨今天辞去国会议员，成为该国严重经济危机下，第2位不参与现任政府运作的拉贾帕克萨家族成员。

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巴席尔．拉贾帕克萨（Basil Rajapaksa）表示，「今天起我不会参与任何政府活动，但我不能、也不会退出政坛。」

他在斯里兰卡商业首都可伦坡（Colombo）告诉媒体记者：「（我这么做的）目的是让其他人取代我的位置，被党任命为国会代表。」

巴席尔．拉贾帕克萨曾在2021年7月至今年4月间，担任斯里兰卡财政部长。

斯国经济危机引发长期、致命的示威活动后，总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）的哥哥马辛达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）上月辞去总理一职，如今仍是国会议员。

数十年来，拉贾帕克萨家族的三兄弟一直是斯国政坛关键人物。但近几个月来，成千上万的示威民众走上街头，抗议当权者的经济政策失败。

路透社报导，拉贾帕克萨家族兄弟内讧也是斯里兰卡陷入动荡的部分原因，但巴席尔．拉贾帕克萨很可能可以继续保有影响力。

斯里兰卡的2200万人民正面临70年来最严重经济危机，由于外汇存底几乎用尽而让商品进口陷于停滞，当地燃料、药品、厨用燃气全都供应短缺。

上月回锅的新总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）正带头努力寻找化解危机的方法，并与国际货币基金（IMF）商讨贷款计画，同时争取友好国家的援助，其中包括印度和中国。

© 2022 AFP