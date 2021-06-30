经济复苏乐观 亚股涨多跌少

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（法新社香港30日电） 尽管全球各地2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增病例攀升令外界担忧，但投资人受到经济强劲复苏乐观气氛激励，驱使欧洲和美国股市昨天收高，带动亚洲股市今天收盘涨多于跌。

美国生技公司莫德纳（Moderna）宣布旗下COVID-19疫苗对Delta变异病毒株具有防护力后，疫苗接种计画带来的利多行情也注入新力量。Delta病毒已在全球迅速扩散，在新增确诊病例中所占比例持续升高。

美国公布6月消费者信心冲上疫情时期最高水准，美股标普500和那斯达克指数昨天应声收在历史新高点，为亚股交易商带来强健指引。

美国经济评议会（The Conference Board）公布的月度报告显示，美国民众对于经济和个人就业的展望越来越乐观，暂时抛开对物价上涨的担忧。

牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家克拉契金（Oren Klachkin）表示：「病毒传染数低、疫苗接种及经济扩大解封，使得消费者信心增加许多。」

投资人乐观情绪为美国本周将公布的其他重要经济数据带来好兆头，包括制造业和服务业活动数据，以及7月2日将揭晓的重要6月就业报告，后者将让外界一窥全球最大经济体美国的最新概况。

不过，尽管市场展望普遍乐观，但交易商持续注意传染力较强的Delta变异株扩散情况。这支病毒株最早在印度出现，目前正造成全球感染率大增，迫使从澳洲、亚洲到欧洲及南美洲部分国家再度实施封锁措施。

上海、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北和雅加达股市今天全数收红，但东京、香港、曼谷、吉隆坡、马尼拉和孟买股市收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP