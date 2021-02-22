经济复苏利多不敌通膨疑虑 亚股跌多涨少

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（法新社香港22日电） 亚洲股市今天跌多涨少，主要因2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增感染病例下滑和更多关于疫苗的好消息，不敌市场对于股价过高以及通货膨胀的疑虑。

美国总统拜登（Joe Biden）大型财政刺激措施下月料通过，也让市场持续抱持信心，上周公布的一连串制造业和服务业数据也显示美国和欧洲经济没预期糟。

股市过去几个月来的涨势似乎暂歇，投资人担心股价可能已有点泡沫化。

市场越来越担心预期的经济复苏和拜登的振兴方案将刺激通膨攀升，恐迫使美国联邦准备理事会（Fed）开始逐步收紧宽松的货币政策，以及处于历史低档的利率。低档利率是近一年来市场涨势的重要关键之一。

Axi亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「拜登政府依旧强调国会必须通过大型财政刺激方案，而对近来公布的强劲经济数据淡化处理，众议院本周将对规模超过1.9兆美元的振兴方案进行表决。」

「但时机决定一切，下一阶段的通货再膨胀将越来越依靠经济增长的持续复苏…而与此同时，也让联准会越接近坦承货币政策正常化的时间即将来到。」

第一阿布达比银行（First Abu Dhabi Bank）分析师巴拉德（Simon Ballard ）警告，股市越大涨「越令人忧心」。

然而，万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说，美债殖利率仍低于疫情前的水准。升至1年来高点，「不是什么坏事」，因为这代表经济好转

上海股市领跌亚股，上证综合股价指数收盘跌1.45%，香港恒生指数收盘跌1.06%，首尔股市收跌0.90%，雪梨股市收跌0.19%。日经指数收盘则是小涨0.46%，台北股市收涨0.42%，新加坡股市收涨0.14%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP