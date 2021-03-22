经济复苏希望笼罩通膨阴影 亚股跌多于涨

广告 继续浏览后续

（法新社香港22日电） 亚洲股市今天继续在多空交战下震荡，收盘走势分歧。其中一派投资人对经济抱持乐观展望，另一派则担忧经济复苏将刺激通货膨胀升温，并可能导致利率调高。

全球股市经历一年走扬后，涨势显得后继无力。卖压来自公债殖利率频攀升，暗示未来借贷成本可能上涨。而美国公债殖利率之所以劲扬，原因是投资人预期经济强劲复苏及大规模政府支出，将点燃通膨之火，而预先抛售公债。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（JeromePowell）和美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在内的一些高级官员虽已再三保证，通膨率升高很可能只会是暂时现象，且央行将采取一切必要行动来防止通膨失控，但仍无法令市场恐慌情绪消散。

加上今天发布的一项调查显示，近半数美国经济学家预期，联准会将在明年把利率从史上最低点调升；另有近1/3的受访经济学家认为，升息时间很可能在2023年。这些反映出联准会安抚交易商疑虑所面临的难度。

另一方面，尽管英国和美国正加速推展2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画，但投资人对于欧洲疫情越来越担忧，因为当地疫苗接种进度迟缓，且法国和德国等主要国家新增确诊病例又攀升，导致恢复封锁措施。

安保资本投资公司（AMP Capital Investors）分析师穆西纳（Diana Mousina）表示：「市场显然怀疑联准会未来3年内能否让利率维持在目前水准。我们认为在通膨疑虑下，美债名目殖利率短期将朝2%甚至更高攀升。且市场很可能担忧，利率上升是持久走势，而非短暂情况。」

东京股市今天收盘重挫2.1%，因日本车用晶片大厂瑞萨（Renesas）的一座主要工厂失火停工，影响重要汽车零件供应，包括丰田（Toyota）、本田（Honda）和日产（Nissan）等车厂股价应声下跌，拖累大盘。

香港股市今天收低0.4%，首尔股市收跌0.1%，新加坡股市收低0.2%，威灵顿股市收挫1.5%，雅加达、马尼拉和吉隆坡股市也全数收黑。

但上海股市今天收涨1.1%，雪梨和台北股市皆收高0.7%，曼谷股市也收红。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP