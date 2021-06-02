经济复苏派和通膨疑虑派交战 亚股涨跌互见

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（法新社香港2日电） 股票交易场上担忧通货膨胀升温的阴影挥之不去，导致投资人采取谨慎态度，加上美国股市昨天走势乏力，未能带来支撑，亚洲股市今天收盘各有涨跌。

尽管目前仍有一些国家在和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情奋战，但随着疫苗接种计画推动及全球部分地区逐渐恢复常态生活，股市交易商普遍看好全球经济将以充分强劲力道反弹。

国际油价也应声上涨，带动能源类股价格攀升；但股市大盘仍难以延续近期涨势。分析师指出，美国新增就业人口复苏速度缓慢，影响投资人信心。

尽管美国企业纷纷恢复营运和重新雇用人力，但观察家表示，若干因素造成许多美国人尚未返回就业市场，包括对疫情依旧担忧，加上又有政府发放现金。后者包括在今年稍早所通过美国总统拜登（Joe Biden）的振兴方案。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）说：「投资人目前并未放弃美国经济成长例外论的交易模式，但对于美国劳动市场迅速复苏的乐观看法正在消退，这可能影响华尔街对美国消费市况的评估。」

有鉴于此，投资人将密切关注本周稍晚将公布的美国5月新增就业人口数据。4月数据曾令市场大大失望。

但若5月数据优于预期，也可能不利市场信心，因为这恐怕会加深投资人长期疑虑，担心经济强劲复苏将刺激物价飙涨，迫使美国联邦准备理事会（Fed）减码超宽松的货币政策。

东京股市今天收盘上涨0.5%，雪梨股市劲扬1.1%，马尼拉股市更因菲律宾传出打算松绑部分防疫限制而大涨3.2%，首尔、台北、吉隆坡和雅加达股市也都收红。

然而，香港股市收盘下跌0.6%，上海和新加坡股市皆收挫0.8%，威灵顿、曼谷和孟买股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP