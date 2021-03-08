经济复苏迹象不敌通膨疑虑 亚股多收跌

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（法新社香港8日电） 尽管美国最新公布的就业数据超乎预期，加上联邦参议院通过拜登（Joe Biden）政府规模庞大的振兴方案等正面消息，仍不敌徘徊不去的通膨疑虑，亚洲股市今天跌多涨少。

中国周末公布的经济数据显示，1、2月出口增幅超乎预期，意味着受到疫情重创的全球贸易再度活络，显示全球经济重返常轨。

然而，这些消息都助长通膨飙升的疑虑，而通膨攀升恐迫使美国联邦准备理事会（Fed）和其他国家的央行紧缩超宽松的货币政策。股市过去一年来的涨势正是拜超宽松货币政策之赐。

摩根资产管理公司（JP Morgan Asset Management ）全球策略长凯利（David Kelly）说：「美国联邦政府和联准会在金融大危机之后，似乎从企图重新刺激经济升温的经验汲取教训。」

「目前的经济已是意外温热，在十分积极的政策协助下，经济可能从现在起快速加温。关键仍在于他们是否有能力和纪律，在通膨攀升，还有经济过热前，将政策降温。」

港股恒生指数收跌1.9%；上海综合股价指数收挫2.30%；日经225指数收跌0.42%；台北股市收跌0.22%，首尔股市收挫1%。新加坡股市则是上涨1.90%；雪梨股市收涨0.43%；吉隆坡股市也收高0.73。

安山资本（Amber Hill Capital）资产部董事黄志阳（Jackson Wong）说：「在殖利率持续攀升，投资人转趋谨慎下，获利了结卖压尚未结束。」

© 2021 AFP