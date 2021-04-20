经济复苏 能源总署估今年碳排增幅史上次高

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（法新社巴黎20日电） 全球领袖视讯气候峰会将在22日召开，国际能源总署今天警告，随着全球经济从疫情复苏，会导致气候变迁的二氧化碳排放量今年成长幅度将成为史上次高。

国际能源总署（IEA）在年度「全球能源评论」（Global Energy Review）报告中估计，今年二氧化碳排放量将新增近5%，达到330亿吨，大幅扭转去年碳排减少趋势，全球经济因2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐而停滞。

尽管二氧化碳排放量预计将保持低于2019年水准，但能源总署预估全球能源需求将超过2019年的水准，天然气和煤炭需求都将高于疫情前水准。

国际能源总署执行董事比罗尔（Fatih Birol）在声明中说：「由于电力业煤炭需求回升，今年全球碳排放量可望增加15亿吨。」

他说，美国总统拜登将在22到23日召开全球领袖视讯气候峰会，这是各国将于11月在格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候变迁大会前承诺立即采取行动的关键时刻。

比罗尔说：「除非世界各国政府迅速采取行动开始减排，否则我们很可能会在2022年面临更恶劣情势。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP