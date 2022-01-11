经济崩盘 黎巴嫩民众不畏灭顶偷渡找活路

（法新社黎巴嫩的黎波里10日电） 黎巴嫩因陷入严峻经济危机的困境，不再只是叙利亚难民及其他外国移民前往欧洲的跳板，就连绝望透顶的黎国民众如今为寻求改善生计，也冒着灭顶于地中海的风险出走。

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越来越多人离开遭逢经济危机重创的黎巴嫩，伊布拉欣（Ibrahim）若非靠由海路偷渡非法移民到欧洲联盟赚了大钱，或许也会加入出走潮的行列。

这位现年42岁的人口贩子不愿透露真实姓名，他穿着连身帽T戴着防疫的外科手术口罩，在北部城市的黎波里（Tripoli）告诉法新社：「若我不是干这行，我大概也会走吧，就像其他人一样，也许我会拜托某个人把我偷渡出去。」

伊布拉欣辩称，虽然自2019年以来把约莫100个黎巴嫩民众偷渡到欧洲没啥好夸口的，但是帮助同胞是种美德。

联合国难民署（UNHCR）统计，去年元月至11月期间，至少1570人乘船或是打算坐船走海路偷渡离开这个滨地中海国家前往欧洲，当中包括186个黎巴嫩国民。

他们当中大多数人期盼抵达欧盟会员国赛普勒斯，这个地中海岛国与黎巴嫩相距175公里。

现年34岁的穆沙（Bilal Moussa）是3个孩子的爸，他坐在的黎波里的海滩，望着去年11月差点儿吞没他的海浪，深吸一口菸说，还想再试一次。

穆沙表示：「对我个人还有我的孩子们而言，这里毫无指望。」他原本是超市的员工，但辞职了，因月薪55美元还不够支付他的通勤费用。

去年9月，穆沙决定走海路到义大利，他把车卖了，并向友人借贷1500美元，因为这次偷渡得花费4000美元。

他11月19日动身，甚至没跟太太说，带着简单行李，告别故乡丹尼耶县（Dinniyeh）。

当他抵达位于的黎波里的会合点，发现同行的约莫有90人，除了15个巴勒斯坦人和10个叙利亚人，其余跟穆沙一样都是本地人。大家争相爬上一辆卡车，这是搭载大伙儿前往卡拉蒙镇（Qalamoun）的交通工具，而他们将从卡拉蒙启程前往义大利。

穆沙回忆：「当时上船的有35个孩童，大约20人是妇女。」偷渡船全长18公尺，航行两小时后，一艘海军舰艇追上来，并下令船长返航。

由于巡逻艇一波又一波的尾流，这艘超载的偷渡船开始进水，但船长加速前进，并且经过1小时的惊险追逐后摆脱了巡逻艇的尾随，但险象环生的时刻才要开始，当时夜幕低垂，躲过海军舰艇追逐的这艘船却发动机故障并开始下沉。

惊慌失措的偷渡客把随身行李及油箱往海里丢，穆沙与其他人联络家乡的亲友求援，数小时后终于获救。一艘黎巴嫩的军舰驶抵并拖曳他们回到岸边，所有人在那里被盘问后获释。

人口约莫600万的黎巴嫩曾享有中东瑞士及中东明珠的美誉，如今这个国家就像一艘沉没的破船，穷于应付前所未见的金融危机。世界银行（World Bank）说，这种危机的严重程度通常战时才有。

货币重贬，民众购买力一蹶不振，如今当地每月最低工资相当于22美元（约新台币609元）。

穆沙说：「我觉得很失落，因为我回来了，因为我没成功。但是我还是会离开的…除了走海路（偷渡），我们没有生路。」

© 2022 AFP