经济现状是好是坏 Fed主席与美财长解读大不同

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（法新社华盛顿30日电） 美国财政部长梅努钦与联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔12月1日将在国会发表证词，根据今天提前披露的内容，两人对于美国历经疫情衰退后的经济现状，有着不太一样的解读。

梅努钦（Steven Mnuchin）将盛赞国家的复苏，鲍尔（Jerome Powell）则警告经济仍存在不确定性；两人都提到就业机会增加这方面的进步，鲍尔另点出新疫苗或将问世让人充满希望，但仍须小心谨慎。

由于拜登政府明年1月就将上台，梅努钦任期只剩最后几个星期。

鲍尔准备在参议院银行委员会（Senate Banking Committee）发表的证词说到：「包括国内和国外的病例在内，2019冠状病毒疾病（COVID-19）新病例增加让人忧心忡忡，或许也显示了未来几个月将充满挑战。」

「直到大家有信心能再安全地从事广泛的活动之前，经济都不可能完全复苏。」

梅努钦则赞扬2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act）有助刺激雇用、让失业率降至6.9%；但疫情导致2000多万个工作流失，目前只有半数重新恢复，梅努钦也坦承，「我们得让所有美国人重返工作岗位，才算完成职责」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP