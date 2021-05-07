经济需求带动铜价创新高 亚股涨跌互见

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（法新社香港7日电） 全球经济强力复苏，带动主要大宗商品需求劲扬，铜矿和铁矿砂价格今天触及历史新高，但也加深通货膨胀和升息疑虑。投资人等待美国今天将公布4月就业报告，亚股收盘走势分歧。

随着美国和中国带领全球主要经济体走出去年疫情封锁低谷，产业界正加速生产，导致原物料价格不断攀涨。

其中，因许多产品都用得到、而被视为全球经济状态一大指标的铜矿，今天终于突破站上每公吨1万200美元新高价。

铁矿砂价格也冲上每公吨205美元的历史高点，反映大宗商品价格普遍涨势，包括木材、锡、培根和糖的价格全都劲扬。

然而，这使得外界更加担忧全球通膨升温。许多专家已警告，这可能迫使各国央行减码超宽松货币政策，而过去一年多世界股市多头行情正是受这类政策加持。

市场目光如今放在今天稍晚将公布的4月美国就业数据，这将是全球最大经济体美国经济现况的最新指标。

美国昨天才公布，上周初次申请失业给付人数降至2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来最低纪录，且人数优于预期。消息激励美国股市道琼指数昨天收在历史新高，那斯达克指数也中止连4天跌势。

E*Trade Financial分析师罗文加特（MikeLoewengart）指出：「申请失业给付人数触及疫情时代低点，（投资人）对（美国）整体就业市场情况的预期也…升高。」

亚洲股市今天尾盘无力延续早盘上扬力道，收盘涨幅缩小或翻黑。东京股市收高0.1%，首尔股市收涨0.6%，雪梨股市收高0.3%，台北股市劲扬1.7%，新加坡股市收涨0.9%，曼谷、吉隆坡和孟买股市也收红。

但上海股市收盘下跌0.7%，香港股市收低0.1%，威灵顿、马尼拉和雅加达股市皆收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP