经澳洲游说 UNESCO暂不将大堡礁列为濒危

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（法新社布里斯本23日电） 经过澳洲游说，担心气候变迁加速破坏大堡礁（Great Barrier Reef）珊瑚生态系统的联合国教科文组织，同意暂时不把该处列入濒危世界遗产名单中。

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）世界遗产委员会上个月建议将大堡礁列为「濒危」，引发澳洲反弹。

为了避免大堡礁这片每年吸引约500万人前往、创造出7万个工作机会的度假胜地被贴上这个令人尴尬的标签，澳洲环保部长李伊（Sussan Ley）在最近几周前往10多国游说寻求支持。

李伊向有21个成员国的世界遗产委员会保证，澳洲已在致力因应气候变迁，这也是委员会初步建议中，许多关键要素之一。

不久之后，委员会成员同意让澳洲在明年2月以前，提供有关珊瑚礁状况的最新报告，届时再投票决定是否把大堡礁列为濒危。

这样的作法遭到环保团体批评。绿色和平澳洲分部（Greenpeace Australia）执行长瑞特（David Ritter ）表示：「这是近代史上其中一个最讽刺游说行动的胜利。」

瑞特说：「这不是一项成就，而是澳洲政府耻辱之日。」

© 2021 AFP