白宫警告联邦基金谨慎向中国投资 免被下一轮制裁牵连

美国白宫官员7月7日致信警告称，美国就新冠疫情和香港国安法问题或计划对中国出台进一步的制裁措施，因此劝告联邦管理的铁路职工退休基金不要对中国公司进行投资，以免届时被制裁“殃及池鱼”。

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美国国家安全顾问奥布赖恩(Robert C. O’Brien)和白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)在给联邦铁路职工退休基金(U.S. Railroad Retirement Board)的一封信中说，其在中国的投资使退休人员面临“不必要的经济风险”，并向“引起重大国家安全和人道主义关切的公司”提供了资金，包括向中国军方提供服务的公司。这两名白宫高官表示，这是中国与世界其他地区关系的“不确定性越来越大的时代”，存在“一系列可能导致未来的制裁或抵制的问题，包括中国政府导致2019冠状病毒病疫情在全球蔓延难辞其咎的行为、镇压香港民主”，以及其他因素。

据《纽约时报》报道称，截至2018年底，美国联邦铁路职工退休基金管理着283亿美元的资产，并在去年向约50万领取者支付了福利。基金表示，退休资产被投资于类似私营部门退休计划的多元化投资组合，其中许多项目包含对中国的投资。今年五月，为590万名职工管理着5940亿美元资金的美国联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB)在遭到白宫反对后，放弃了一项增加在华投资的计划。据悉，白宫随后于6月初成立了一个工作组来研究该问题，预计将在8月初向总统提出建议。

对此，白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)表示，这封信“是在保护国际人权的同时，保护美国养老金领取者免受轻率风险的总体行动的一部分”。他通过邮件评价说，“华尔街投资组合经理的决定，不应强迫美国投资者支持中共统治下的监视国家、皮包公司和军事工业集团。”此外，库德洛8日在接受福克斯新闻频道专访时，否认早前达成的美中“第一阶段”贸易协议破裂的传言。他表示，纵使美国和中国之间有很多纠纷，包括国家安全问题，例如不想铁路退休基金在中国投资，因为牵涉欺诈、缺乏咨询和国家安全问题，以及香港的国安法问题，不过华府仍然履行协议。

库德洛又称，对美国而言，7月1日生效的《美墨加协定》较美中“第一阶段”贸易协议更为重要，因前者对汽车业、所有制造业及农业有强大推动作用，同时保障知识产权。他认为，《美墨加协定》是美国经济在新冠疫后复苏所需的良药。