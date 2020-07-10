美国将禁止联邦政府合同方使用华为等五家中企产品

路透社7月9日援引美国一位官员的话表示，特朗普政府计划本周敲定监管规则，将禁止美国政府从使用五家中资企业产品的公司购买商品或服务。这五家公司包括华为、海康威视和大华等。

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这一规定涉及的中资企业包括华为、中兴、海康威视、大华和海能达。报导指，其可能对那些向美国政府销售商品和服务的公司产生广泛影响，因为他们现在将需要证明自己没有使用大华或海康威视的产品，即便这两家公司是监控设备和摄像机的全球最畅销品牌。而任何在日常运营中使用了上述5家企业的设备或服务的美国公司，将无法向美国政府出售产品或提供服务，除非能得到美国政府的豁免。

白宫管理和预算办公室代理主任沃赫特（Russ Vought）在给路透社的一份声明中表示，“我们国家面临的来自中国等外国对手试图渗透我们系统的风险是非常巨大的。”但他没有对消息的真实性作出回应

根据美国政府问责办公室的数据显示，美国政府每年授予的合同金额超过5000亿美元。而这项来自联邦收购监管委员会的规定将于8月13日生效。鉴于这一规定对承包商的潜在影响，此前在实施和执行该规定的承包商群体中存在不确定性，但白宫方面明确表示，不会推迟执行该规定，而且可能很难获得豁免。

透露消息的美方官员称，美国政府将要求各机构在批准任何豁免之前先进行国家安全分析，而国会在法规中没有明确这样要求。其补充说，美国此举目的不仅在于禁止使用中国产品的企业与政府合作，还意图限制他们的影响力。该官员称，这实际上是让这些企业两条路中二选一：要么跟美国政府做生意，要么就去跟中国企业做生意。