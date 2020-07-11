亚马逊称误将TikTok应用警告发送给员工 民主党再发安全警告

美国互联网巨头亚马逊7月10日发布企业内部命令，要求员工删除移动设备上的抖音国际版TikTok视频共享应用程序，但在稍后又撤销了这一举措。

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亚马逊10日早上在发给员工的内部信件中称，要求员工必须立即从“可查看亚马逊电子邮件”的移动设备中删除应用软件TikTok。不过公司的员工仍然可以通过电脑的浏览器观看TikTok上的视频。信件指，如果员工不在当天将其移动设备中的TikTok删除，其将被禁止使用亚马逊内部邮件。TikTok随后发声明指，亚马逊在宣布这一决定前未曾与该公司沟通，并对亚马逊表达出的担忧感到不解。

美联社报道称，该命令发布后5个小时，亚马逊又撤销了该命令。“今天早上发给我们一些员工的电子邮件是错误的，”亚马逊在一份邮件中称，“我们现在对TikTok的政策没有改变。”公司发言人杰西·安德森（Jaci Anderson）拒绝回答是什么原因导致了最初的命令以及之后的更改。美国国务卿蓬佩奥7月6日透露，华盛顿正在考虑禁止中国社交软件的使用，其中包括TikTok。

同样在周五当天，美国民主党全国委员会向旗下及相关机构发出警告，并指在使用TikTok时应采取额外的安全措施。民主党全国委员会的安全团队写道，“我们继续建议竞选团队成员不要在个人设备上使用TikTok。如果你使用TikTok进行竞选工作，我们建议你使用另一个手机和账户”。

民主党全国委员会曾于去年12月发放的一份备忘录中建议其受众不要使用TikTok。备忘录称，对“（TikTok）与中国的联系及向中国政府输送数据的可能性表示担忧”。据美国有线电视新闻网（CNN）报导，TikTok在美国下载数量已超过1亿6500万次。