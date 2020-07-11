特朗普：美中关系严重受损 未考虑第二阶段协议

美国总统特朗普7月10日在受访时表示，由于受到新冠肺炎疫情等因素影响，美中两国关系“严重受损”。随后当记者问及这是否意味着两国之间“第二阶段”贸易协议已胎死腹中，他则回答指，目前考虑的事情繁多与中国的“第二阶段”贸易协议并非优先。

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特朗普当天在乘坐“空军一号”专机前往佛罗里达州时接受记者提问。在谈到对华关系时，他指出，“与中国的关系已经严重受损。他们本可以阻止瘟疫，他们本可以阻止。他们没有这么做。”

随后记者追问，美中当下关系紧张是否意味着两国间的“第二阶段”贸易协议不会发生，特朗普回答说，现在需要考虑的事情很多，并没有在想这一事情。自湖北武汉今年1月暴发新冠肺炎疫情后，随着病毒的地蔓延美国成为了全球确诊患者最多的国家，到目前有近330万美国人确诊。

疫情和相关的隔离措施给美国经济带来的打击也是历史性的，上周仍有超过130万美国人申请领取失业救济金。该国失业人数虽下降了70万人，但仍有1800万人之巨。为此，特朗普曾在5月中旬和6月初分别通过接受采访和推特的平台，一度扬言不排除与中国“断绝整个关系”的可能性，并称“如果我们这么做了会发生什么？我们会省下5000亿美元。”