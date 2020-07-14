受中国市场需求和智利疫情双重影响，铜价继续上涨

这个星期，伦敦铜价继续上涨，其中的原因有两个。一是中国经济超预期复苏后的市场需求，二是智利数千名铜矿工人感染了新冠病毒。

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伦敦铜价继续延续之前的涨势，星期一一度达到6547美元/吨，为2019年4月17日以来的最高水平，比今年最低价4371美元/吨涨了近 50 %。

其中的原因有两个。一是中国经济超预期复苏，中国需求是铜价上涨的基础性因素，中国对铜的需求约占全球铜需求的40%，而铜主要用于家电生产、房地产装修和电网建设，这些工厂生产活动的恢复，也促使其对铜的需求飙升。

另一个触发铜价上涨的直接因素是作为全球最大的铜生产国智利数千名铜工人感染了新冠病毒。

周五(10日)智利工会对外宣布，Antofagasta旗下Zaldivar铜矿工人投票，99%的成员拒绝了集体薪资协议，并决定于7月15日举行罢工。

智利政府为了保经济，刻意淡化了对矿山的疫情控制。轻视病毒的后果就是，智利近期不仅国内疫情恶化，矿工感染率也在不断上升。在最近几周，随着新冠病毒在智利全国各地蔓延，上千名矿工被感染，矿商们加强了安全条例，收紧了轮班模式并暂停了建设项目 。 智利下半年铜矿产量很可能出现收缩，疫情直接或间接造成的干扰可能超过10万金属吨。

同样的外部环境下，秘鲁等部分南美国家对矿山采取了严厉的隔离措施控制疫情，结果上半年产量收缩显著，