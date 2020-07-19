日本拟邀请台积电等全球芯片制造商赴日建厂

日本《读卖新闻》7月19日报导指，日本政府正考虑邀请全球芯片代工龙头企业台积电与其他海外芯片制造商，与日本国内的制造商和研究机构建立合作伙伴关系，盼望带动日本国内的芯片行业发展。

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报导称，由于先进芯片技术已成为国家安全问题的焦点，日本政府希望运用全球芯片制造商的专长，来重振其国内差人一截的芯片产业。日本政府计划在未来数年向参与该项目的海外芯片厂商提供数千亿日圆（约数十亿美元）的资金。路透社的跟进报道指出，《读卖新闻》的报道未引述消息来源，也未提供计划日程表。台积电于周日当天未立即回复电邮置评，日本工部省也没接电话。

全球最大的芯片代工制造商台积电曾于今年5月公布计划，将斥资120亿美元在美国亚利桑那州建设和运营一家制造5纳米芯片的工厂。由于美国总统特朗普致力让全球科技供应链及制造业重回美国，台积电的这一决策被标榜为特朗普政府的一大胜利。

相关报道显示，台积电在2020年第一季56%的营收来自北美，22%的营收来自中国。但在美中贸易冲突之际，它却不得不面临在两国之间“选边站”的考验，台积电创办人在去年11月就形容，台积电就是“地缘策略家必争之地”。美国虽然也有自己的芯片厂--美国国内最先进制程技术的英特尔，但其目前无法像台积电一样能用7纳米丶5纳米以下的先进制程量产芯片，且英特尔多以制造供给自家品牌为主，并非像台积电一样专为芯片设计公司代工。